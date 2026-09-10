Жесткий диск HDD Western Digital Purple 10Tb (WD102PURZ)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск HDD Western Digital Purple 10Tb (WD102PURZ)
10-терабайтный жесткий диск WD Purple [WD102PURZ] позиционируется производителем в качестве устройства хранения данных, размещаемого в составе систем видеонаблюдения. При этом ничто не мешает вам установить данный HDD и в компьютер. Устройство, адаптированное к высокой интенсивности эксплуатации, отличается повышенным уровнем надежности. Заслуживает внимания и производительность диска: он способен обеспечить скорость передачи данных до 245 МБ/с. Интерфейс подключения – SATA III. Диск WD Purple [WD102PURZ] характеризуется объемом кеш-памяти, равным 256 МБ. Частота вращения шпинделя стандартна – 7200 оборотов в минуту. Диск не производит значительного шума: уровень шума в работе не превышает 29 дБ, а в простое – 20 дБ. Максимальное энергопотребление устройства – 6.3 Вт. Форм-фактор HDD – 3.5 дюйма. Модель имеет стандартные габаритные размеры – 101.6x147x26 мм. Масса диска равна 650 г. На корпус HDD нанесена наклейка, цветовое оформление которой соответствует названию производственной серии.
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