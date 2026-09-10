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Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212

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Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 1
Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 2
Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 3
Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 4
Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 5
Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 6
Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 7
Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 8
Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 9
Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 10
Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 11
Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 12
Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 13
Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 14
Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 15
Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 16
Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 17
Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 18
Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 19
Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 20
Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 21
Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аппарат электродной сварки
Мощность, Вт
600
Комплектация
Аппарат для сварки пластиковых труб - 1 штПодставка - 1 штПарные сменные насадки - 4 штИмбусовый ключ - 1 штСумка для переноски и хранения - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 1
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 2
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 3
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 4
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 5
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 6
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 7
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 8
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 9
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 10
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 11
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 12
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 13
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 14
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 15
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 16
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 17
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 18
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 19
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 20
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 21
  • Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212 - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 346064
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Характеристики

Бренд
Kronwerk
Тип товара
Аппарат электродной сварки
Мощность, Вт
600
Комплектация
Аппарат для сварки пластиковых труб - 1 штПодставка - 1 штПарные сменные насадки - 4 штИмбусовый ключ - 1 штСумка для переноски и хранения - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Насадки в комплекте
да
Мин. диаметр сварочной насадки
20
Макс. диаметр сварочной насадки
40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х35х6
Вес, кг.
1.2

Описание товара Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212

Аппарат для сварки труб с парными насадками и мечевидной формой нагревателя позволяет быстро и удобно соединять трубы диаметром от 20 до 40 мм. Такой диапазон оптимален для бытовых и небольших профессиональных работ — подойдёт для сантехники в квартире, частном доме или мастерской. Наличие насадок в комплекте избавляет от необходимости покупать дополнительные аксессуары: всё, что нужно, сразу под рукой. Мечевидный нагреватель обеспечивает равномерный прогрев и простоту работы даже в труднодоступных местах.



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Отзывы о товаре Аппарат для сварки пластиковых труб Kronwerk 94212




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kronwerk
Тип товара
Аппарат электродной сварки
Мощность, Вт
600
Комплектация
Аппарат для сварки пластиковых труб - 1 штПодставка - 1 штПарные сменные насадки - 4 штИмбусовый ключ - 1 штСумка для переноски и хранения - 1 штРуководство по эксплуатации и гарантийный талон - 1 шт
Тип сварочной насадки
парная
Форма нагревателя
мечевидная
Насадки в комплекте
да
Мин. диаметр сварочной насадки
20
Макс. диаметр сварочной насадки
40
Страна производитель
Китай
Описание
Аппарат для сварки труб с парными насадками и мечевидной формой нагревателя позволяет быстро и удобно соединять трубы диаметром от 20 до 40 мм. Такой диапазон оптимален для бытовых и небольших профессиональных работ — подойдёт для сантехники в квартире, частном доме или мастерской. Наличие насадок в комплекте избавляет от необходимости покупать дополнительные аксессуары: всё, что нужно, сразу под рукой. Мечевидный нагреватель обеспечивает равномерный прогрев и простоту работы даже в труднодоступных местах.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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