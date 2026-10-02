Уровень лазерный Stayer Drill Assistant 34987
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Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
1
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб.
В наличии
Код товара: 343647
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 350 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
1
Цвет луча
красный
Возможность работы с приемником
нет
Дальность построения без приемника, м
7
Точность, мм/м
1.5
Ширина, см
12
Высота, см
6
Элементы питания
батареи АА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х6
Вес, г.
360
Описание товара Уровень лазерный Stayer Drill Assistant 34987
Применяется для чистовой отделки помещений, вывешивания картин и полок, разметки электропроводки и труб. Отверстие для сверления с пылесборником. Ампулы горизонтального и вертикального выравнивания. Защитная крышка с отверстием для подвеса. Отсоединяющийся лазерный блок с пузырьковыми уровнями (можно использовать отдельно). Вакуумная фиксация. Герметичный пылесборник. Ударопрочный пластик.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
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Бренд
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
1
Цвет луча
красный
Возможность работы с приемником
нет
Дальность построения без приемника, м
7
Точность, мм/м
1.5
Ширина, см
12
Высота, см
6
Элементы питания
батареи АА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Применяется для чистовой отделки помещений, вывешивания картин и полок, разметки электропроводки и труб. Отверстие для сверления с пылесборником. Ампулы горизонтального и вертикального выравнивания. Защитная крышка с отверстием для подвеса. Отсоединяющийся лазерный блок с пузырьковыми уровнями (можно использовать отдельно). Вакуумная фиксация. Герметичный пылесборник. Ударопрочный пластик.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Уровень лазерный Stayer Drill Assistant 34987 - данный товар вы можете купить по цене 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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