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Уровень лазерный Stayer Drill Assistant 34987 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень лазерный Stayer Drill Assistant 34987

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
1
Цвет луча
красный
Дальность построения без приемника, м
7
  • Уровень лазерный Stayer Drill Assistant 34987 - фото 1
  • Уровень лазерный Stayer Drill Assistant 34987 - фото 2
  • Уровень лазерный Stayer Drill Assistant 34987 - фото 3
  • Уровень лазерный Stayer Drill Assistant 34987 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 343647
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Уровень лазерный Stayer Drill Assistant 34987
1 350 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
1
Цвет луча
красный
Возможность работы с приемником
нет
Дальность построения без приемника, м
7
Точность, мм/м
1.5
Ширина, см
12
Высота, см
6
Элементы питания
батареи АА
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х12х6
Вес, г.
360

Описание товара Уровень лазерный Stayer Drill Assistant 34987

Применяется для чистовой отделки помещений, вывешивания картин и полок, разметки электропроводки и труб. Отверстие для сверления с пылесборником. Ампулы горизонтального и вертикального выравнивания. Защитная крышка с отверстием для подвеса. Отсоединяющийся лазерный блок с пузырьковыми уровнями (можно использовать отдельно). Вакуумная фиксация. Герметичный пылесборник. Ударопрочный пластик.

Отзывы о товаре Уровень лазерный Stayer Drill Assistant 34987




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Уровень (нивелир) лазерный
Класс лазера
2
Поверка
нет
Количество лучей, шт
1
Цвет луча
красный
Возможность работы с приемником
нет
Дальность построения без приемника, м
7
Точность, мм/м
1.5
Ширина, см
12
Высота, см
6
Элементы питания
батареи АА
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Применяется для чистовой отделки помещений, вывешивания картин и полок, разметки электропроводки и труб. Отверстие для сверления с пылесборником. Ампулы горизонтального и вертикального выравнивания. Защитная крышка с отверстием для подвеса. Отсоединяющийся лазерный блок с пузырьковыми уровнями (можно использовать отдельно). Вакуумная фиксация. Герметичный пылесборник. Ударопрочный пластик.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень лазерный Stayer Drill Assistant 34987 - данный товар вы можете купить по цене 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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