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Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 1000 мм Matrix (34733) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 1000 мм Matrix (34733)

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Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 1000 мм Matrix - фото 1
Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 1000 мм Matrix - фото 2
Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 1000 мм Matrix - фото 3
Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 1000 мм Matrix - фото 4
Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 1000 мм Matrix - фото 5
Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 1000 мм Matrix - фото 6
Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 1000 мм Matrix - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 1000 мм Matrix - фото 1
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 1000 мм Matrix - фото 2
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 1000 мм Matrix - фото 3
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 1000 мм Matrix - фото 4
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 1000 мм Matrix - фото 5
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 1000 мм Matrix - фото 6
  • Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 1000 мм Matrix - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652856
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 1000 мм Matrix (34733)
1 420 руб.
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  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
6.5
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.1х0.05
Вес, г.
300

Описание товара Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 1000 мм Matrix (34733)

Фрезерованный алюминиевый уровень Matrix используется при монтаже конструкций и материалов. Благодаря ему можно обнаружить отклонения от вертикали, горизонтали и угла 45 градусов, поэтому он повысит точность строительных и ремонтных работ.Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 1000 мм Matrix (34733)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Магнитное крепление
да
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
6.5
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Описание
Фрезерованный алюминиевый уровень Matrix используется при монтаже конструкций и материалов. Благодаря ему можно обнаружить отклонения от вертикали, горизонтали и угла 45 градусов, поэтому он повысит точность строительных и ремонтных работ.Для определения отклонения вертикали 90 градусов необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность является рабочей (противоположная ампуле 180 градусов).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый, магнит., фрезеров., 3 глазка (1 зеркал.), 2 комп. рукоятки, 1000 мм Matrix (34733) - данный товар вы можете купить по цене 1420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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