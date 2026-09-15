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Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430)

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Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) - фото 1
Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) - фото 2
Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) - фото 3
Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) - фото 4
Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) - фото 5
Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) - фото 6
Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) - фото 7
Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) - фото 8
Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) - фото 9
Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) - фото 10
Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) - фото 11
Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) - фото 1
  • Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) - фото 2
  • Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) - фото 3
  • Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) - фото 4
  • Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) - фото 5
  • Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) - фото 6
  • Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) - фото 7
  • Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) - фото 8
  • Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) - фото 9
  • Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) - фото 10
  • Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) - фото 11
  • Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 
Начислим 54 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652822
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430)
1 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Барс
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.5х0.05х0.03
Вес, г.
560

Описание товара Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430)

Алюминиевый фрезерованный уровень Барс 34430 из профиля толщиной 1,6 мм, длиной 1500 мм, с ударопрочными заглушками, оснащен 3 глазками, которые позволяют проверить точность вертикали и горизонтали, а также соответствие наклонных поверхностей углу 45°. Инструмент повышает точность строительных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Надежность — инструмент изготовлен из легкого и прочного алюминиевого профиля (марка 6063).
  • Высокое качество выполняемых работ — ампулы установлены с использованием двойного контроля точности, рабочая часть фрезерована.
  • Удобное проведение сантехнических работ — V-образная форма подошвы облегчает фиксацию инструмента на трубах.
  • Ударопрочность — благодаря заглушкам из износостойкой термопластичной резины (TPR) уровень выдерживает случайные падения с небольшой высоты.
  • Возможность подвесного хранения — отверстия в боковых частях служат для подвешивания уровня на крючок или гвоздь.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430)




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Характеристики
Бренд
Барс
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Страна производитель
Китай
Описание

Алюминиевый фрезерованный уровень Барс 34430 из профиля толщиной 1,6 мм, длиной 1500 мм, с ударопрочными заглушками, оснащен 3 глазками, которые позволяют проверить точность вертикали и горизонтали, а также соответствие наклонных поверхностей углу 45°. Инструмент повышает точность строительных и ремонтных работ.

Преимущества

  • Надежность — инструмент изготовлен из легкого и прочного алюминиевого профиля (марка 6063).
  • Высокое качество выполняемых работ — ампулы установлены с использованием двойного контроля точности, рабочая часть фрезерована.
  • Удобное проведение сантехнических работ — V-образная форма подошвы облегчает фиксацию инструмента на трубах.
  • Ударопрочность — благодаря заглушкам из износостойкой термопластичной резины (TPR) уровень выдерживает случайные падения с небольшой высоты.
  • Возможность подвесного хранения — отверстия в боковых частях служат для подвешивания уровня на крючок или гвоздь.

Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень алюминиевый, 1500 мм, профиль 1,6 мм, фрезерованный, ударопрочные заглушки, 3 глазка// Барс (34430) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1450 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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