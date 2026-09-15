Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 1200 мм Matrix (34364)
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Характеристики
Тип товара
Уровень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб.
В наличии
Код товара: 652863
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1 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
6.5
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.2х0.03х0.03
Вес, г.
796
Описание товара Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 1200 мм Matrix (34364)
Алюминиевый усиленный фрезерованный уровень MATRIX предназначен для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей. Три глазка позволяют легко выверять отклонения различных поверхностей. Инструмент имеет измерительную шкалу на поверхности, для удобства в работе.
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Бренд
Тип товара
Уровень
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0.5
Тип выравнивания
ручной
Ширина, см
6.5
Высота, см
3
Страна производитель
Китай
Алюминиевый усиленный фрезерованный уровень MATRIX предназначен для проверки вертикальных и горизонтальных поверхностей. Три глазка позволяют легко выверять отклонения различных поверхностей. Инструмент имеет измерительную шкалу на поверхности, для удобства в работе.
Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 1200 мм Matrix (34364) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1290 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп. рукоятки, 1200 мм Matrix (34364)