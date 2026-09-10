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Уровень Patriot Platinum LCP-800L купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень Patriot Platinum LCP-800L

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Уровень Patriot Platinum LCP-800L - фото 1
Уровень Patriot Platinum LCP-800L - фото 2
Уровень Patriot Platinum LCP-800L - фото 3
Уровень Patriot Platinum LCP-800L - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
  • Уровень Patriot Platinum LCP-800L - фото 1
  • Уровень Patriot Platinum LCP-800L - фото 2
  • Уровень Patriot Platinum LCP-800L - фото 3
  • Уровень Patriot Platinum LCP-800L - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394059
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Уровень
Ширина, см
2.5
Высота, см
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х8х3
Вес, кг.
1.99

Описание товара Уровень Patriot Platinum LCP-800L

Упрочненный уровень, 2 фрезерованные поверхности, 800мм PATRIOT Platinum LCP-800L 350005513 дополнен специальными поглощающими заглушками с торцов - это защищает профиль от деформаций при падении. Акриловые колбы также защищены от ударов и падения. Профиль оснащен ребрами жесткости для большей прочности. Рабочие поверхности отфрезерованы, что увеличивает точность измерений. Для надежного крепления к металлическим поверхностям в корпус встроены магниты.

Отзывы о товаре Уровень Patriot Platinum LCP-800L




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Уровень
Ширина, см
2.5
Высота, см
80
Страна производитель
Китай
Описание
Упрочненный уровень, 2 фрезерованные поверхности, 800мм PATRIOT Platinum LCP-800L 350005513 дополнен специальными поглощающими заглушками с торцов - это защищает профиль от деформаций при падении. Акриловые колбы также защищены от ударов и падения. Профиль оснащен ребрами жесткости для большей прочности. Рабочие поверхности отфрезерованы, что увеличивает точность измерений. Для надежного крепления к металлическим поверхностям в корпус встроены магниты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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