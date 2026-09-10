Уровень Patriot Platinum LCP-800L
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Уровень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 394059
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень
Ширина, см
2.5
Высота, см
80
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
82х8х3
Вес, кг.
1.99
Описание товара Уровень Patriot Platinum LCP-800L
Упрочненный уровень, 2 фрезерованные поверхности, 800мм PATRIOT Platinum LCP-800L 350005513 дополнен специальными поглощающими заглушками с торцов - это защищает профиль от деформаций при падении. Акриловые колбы также защищены от ударов и падения. Профиль оснащен ребрами жесткости для большей прочности. Рабочие поверхности отфрезерованы, что увеличивает точность измерений. Для надежного крепления к металлическим поверхностям в корпус встроены магниты.
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Упрочненный уровень, 2 фрезерованные поверхности, 800мм PATRIOT Platinum LCP-800L 350005513 дополнен специальными поглощающими заглушками с торцов - это защищает профиль от деформаций при падении. Акриловые колбы также защищены от ударов и падения. Профиль оснащен ребрами жесткости для большей прочности. Рабочие поверхности отфрезерованы, что увеличивает точность измерений. Для надежного крепления к металлическим поверхностям в корпус встроены магниты.
Уровень Patriot Platinum LCP-800L - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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