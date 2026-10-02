Уровень брусковый Stayer Profi Level 3466-200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб.
В наличии
Код товара: 350494
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 700 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Ширина, см
5
Высота, см
200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.05х0.02
Вес, г.
843
Описание товара Уровень брусковый Stayer Profi Level 3466-200
Уровень STAYER PROFI 3466-200 применяется для определения и проверки горизонтального и вертикального расположения поверхностей, а также ровности полов, балок и прогонов. Широко используется при ремонте и строительстве.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 630 руб.408 руб. в СплитУровень рельс Stayer Master I-Bar 3470-200_z01
-
В наличииЦена 1 630 руб.408 руб. в СплитМагнитный литой уровень Kraftool PROCAST-M 34718-040, 400 мм
-
В наличииЦена 1 640 руб.410 руб. в СплитУровень алюминиевый, фрезерованный, 3 глазка, рукоятки, 2000 мм ...
-
В наличииЦена 1 670 руб.418 руб. в СплитМагнитный строительный уровень Stayer PRO STABIL 3480-100, 1000 ...
-
В наличииЦена 1 680 руб.420 руб. в СплитУровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-150, 1500 мм
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитМагнитный строительный уровень ЗУБР ЭКСПЕРТ-М 34572-080, 800 мм,...
-
В наличииЦена 1 780 руб.445 руб. в СплитУровень алюминиевый, усиленный, фрезерованный, 3 глазка, 2 комп....
-
В наличииЦена 1 810 руб.453 руб. в СплитЛазерный уровень MTX 350105, QBC RED Pro SET, 10 м, красный луч,...
-
В наличииЦена 1 820 руб.455 руб. в СплитСтроительный уровень Stayer PRO STABIL 3471-150_z02, 1500 мм, ус...
-
В наличииЦена 1 840 руб.460 руб. в СплитЛазерный уровень MTX 35014, MFL RED, 30 м, красный луч, акк. Li ...
-
В наличииЦена 1 890 руб.473 руб. в СплитУровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060)
-
В наличииЦена 1 890 руб.473 руб. в СплитНивелир лазерный STAYER 10 м, Professional (34961)
Уровень STAYER PROFI 3466-200 применяется для определения и проверки горизонтального и вертикального расположения поверхностей, а также ровности полов, балок и прогонов. Широко используется при ремонте и строительстве.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Уровень брусковый Stayer Profi Level 3466-200 - стоимость товара 1700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уровень брусковый Stayer Profi Level 3466-200