Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060)
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Характеристики
Тип товара
Уровень пузырьковый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 890 руб.
В наличии
Код товара: 343646
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 890 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Уровень пузырьковый
Ширина, см
60
Высота, см
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х3х3
Вес, г.
540
Описание товара Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060)
Литой уровень KRAFTOOL Procast 600 мм 34717-060 - профессиональный уровень с фрезерованной базовой поверхностью и высокоточными глазками. Колбы изготовлены из ударопрочного акрила, что повышает надёжность в использовании инструмента. А благодаря тому, что колбы флуоресцентные, уровнем можно пользоваться даже при плохой освещенности.
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Литой уровень KRAFTOOL Procast 600 мм 34717-060 - профессиональный уровень с фрезерованной базовой поверхностью и высокоточными глазками. Колбы изготовлены из ударопрочного акрила, что повышает надёжность в использовании инструмента. А благодаря тому, что колбы флуоресцентные, уровнем можно пользоваться даже при плохой освещенности.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Уровень литой KRAFTOOL PROCAST, 600 мм, (34717-060) - стоимость товара 1890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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