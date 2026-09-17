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Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм

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Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм - фото 1
Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм - фото 2
Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм - фото 3
Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм - фото 4
Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм - фото 5
Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм - фото 6
Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм - фото 7
Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм - фото 8
Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм - фото 9
Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм - фото 10
Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм - фото 1
  • Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм - фото 2
  • Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм - фото 3
  • Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм - фото 4
  • Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм - фото 5
  • Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм - фото 6
  • Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм - фото 7
  • Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм - фото 8
  • Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм - фото 9
  • Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм - фото 10
  • Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 
Начислим 49 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742133
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм
2 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
2000x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
2х0.05х0.02
Вес, кг.
1.1

Описание товара Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм

Строительный усиленный уровень ЗУБР 34590-200 предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Мощный профиль из авиационного алюминия обеспечивает надежность и долговечность. Точность измерений 0.5 мм/м.

Отзывы о товаре Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип устройства
пузырьковый
Комплектация
уровень, документация, упаковка
Точность, мм/м
0,5
Тип выравнивания
ручной
Габариты без упаковки
2000x60x25 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Строительный усиленный уровень ЗУБР 34590-200 предназначен для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей. Мощный профиль из авиационного алюминия обеспечивает надежность и долговечность. Точность измерений 0.5 мм/м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уровень с усиленным профилем ЗУБР ПРО 34590-200, 2000 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2080 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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