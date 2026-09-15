Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718)
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Характеристики
Описание товара Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718)
Уровень алюминиевый усиленный Matrix 34518 длиной 1800 мм, фрезерованный, с двумя ручками и 3 глазками, 1 из которых поворотный, предназначен для выявления отклонений от вертикали и горизонтали. Регулируемый глазок позволяет проверять произвольные углы. Инструмент обеспечивает качественное выполнение строительных и монтажных работ.
Преимущества
- Высокие эксплуатационные характеристики — инструмент изготовлен из алюминиевого профиля, усиленного ребрами жесткости.
- Точность выполняемых работ — фрезерованная базовая поверхность обеспечивает правильное положение уровня.
- Комфортное использование — рукоятки обеспечивают надежный хват.
- Дополнительные возможности — благодаря шкале на корпусе уровень может заменить линейку при необходимости.
- Продуманная конструкция — боковые заглушки с резиновыми вставками препятствуют попаданию мусора в корпус и скольжению инструмента по поверхности.
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
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Уровень алюминиевый усиленный Matrix 34518 длиной 1800 мм, фрезерованный, с двумя ручками и 3 глазками, 1 из которых поворотный, предназначен для выявления отклонений от вертикали и горизонтали. Регулируемый глазок позволяет проверять произвольные углы. Инструмент обеспечивает качественное выполнение строительных и монтажных работ.
Преимущества
- Высокие эксплуатационные характеристики — инструмент изготовлен из алюминиевого профиля, усиленного ребрами жесткости.
- Точность выполняемых работ — фрезерованная базовая поверхность обеспечивает правильное положение уровня.
- Комфортное использование — рукоятки обеспечивают надежный хват.
- Дополнительные возможности — благодаря шкале на корпусе уровень может заменить линейку при необходимости.
- Продуманная конструкция — боковые заглушки с резиновыми вставками препятствуют попаданию мусора в корпус и скольжению инструмента по поверхности.
Для определения отклонения вертикали 90° необходимо использовать пузырьковую ампулу только в верхнем положении уровня. Только базовая поверхность (противоположная ампуле 180°) является рабочей.
Отзывы о товаре Уровень алюминиевый магнитный, 1800 мм, фрезерованный, 3 глазка (1 зеркальный), усиленный Matrix (34718)