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Набор инструментов Deko DKMT46 065-0729 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов Deko DKMT46 065-0729

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Набор инструментов Deko DKMT46 065-0729 - фото 1
Набор инструментов Deko DKMT46 065-0729 - фото 2
Набор инструментов Deko DKMT46 065-0729 - фото 3
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Набор инструментов Deko DKMT46 065-0729 - фото 6
Набор инструментов Deko DKMT46 065-0729 - фото 7
Набор инструментов Deko DKMT46 065-0729 - фото 8
Набор инструментов Deko DKMT46 065-0729 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор инструментов Deko DKMT46 065-0729 - фото 1
  • Набор инструментов Deko DKMT46 065-0729 - фото 2
  • Набор инструментов Deko DKMT46 065-0729 - фото 3
  • Набор инструментов Deko DKMT46 065-0729 - фото 4
  • Набор инструментов Deko DKMT46 065-0729 - фото 5
  • Набор инструментов Deko DKMT46 065-0729 - фото 6
  • Набор инструментов Deko DKMT46 065-0729 - фото 7
  • Набор инструментов Deko DKMT46 065-0729 - фото 8
  • Набор инструментов Deko DKMT46 065-0729 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 400 руб.  2 262 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 341630
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Набор инструментов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х6
Вес, кг.
1.5

Описание товара Набор инструментов Deko DKMT46 065-0729

Набор инструментов для авто DEKO DKMT46 предназначен для обслуживания автомобилей, а также подойдет для проведения ремонта бытовых конструкций, садовой техники дома и на даче. Все инструменты набора выполнены из стали, что обеспечивает их долгий срок службы. В комплект набора входит: 21 шт. головки со вставками: Плоские: 4, 5.5, 7. PH: 1, 2, 3. PZ: 1, 2. T: 10, 15, 20, 25, 30, 40. H: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 шт. Насадка для головок, 13 шт. Торцевые головки 4мм., 4,5мм., 5мм., 5,5мм., 6мм., 7мм., 8мм., 9мм., 10мм., 11мм., 12мм., 13мм.,14мм, 4 шт. Ключи имбусовые (шестигранные) 1,25мм. 1,5мм., 2мм., 2,5мм, 1 шт. Отвертка для бит 150 мм, 1 шт. Шарнир карданный для головок, 1 шт. Вороток для головок 105мм, 2 шт. Удлинитель для головок 50мм., 100мм, 1 шт. Трещотка 150 мм, 1 шт. Гибкий удлинитель для головок 150 мм.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками

Отзывы о товаре Набор инструментов Deko DKMT46 065-0729




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Набор инструментов
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов для авто DEKO DKMT46 предназначен для обслуживания автомобилей, а также подойдет для проведения ремонта бытовых конструкций, садовой техники дома и на даче. Все инструменты набора выполнены из стали, что обеспечивает их долгий срок службы. В комплект набора входит: 21 шт. головки со вставками: Плоские: 4, 5.5, 7. PH: 1, 2, 3. PZ: 1, 2. T: 10, 15, 20, 25, 30, 40. H: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 шт. Насадка для головок, 13 шт. Торцевые головки 4мм., 4,5мм., 5мм., 5,5мм., 6мм., 7мм., 8мм., 9мм., 10мм., 11мм., 12мм., 13мм.,14мм, 4 шт. Ключи имбусовые (шестигранные) 1,25мм. 1,5мм., 2мм., 2,5мм, 1 шт. Отвертка для бит 150 мм, 1 шт. Шарнир карданный для головок, 1 шт. Вороток для головок 105мм, 2 шт. Удлинитель для головок 50мм., 100мм, 1 шт. Трещотка 150 мм, 1 шт. Гибкий удлинитель для головок 150 мм.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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