Набор инструментов Deko Pro DKMT62 065-0213
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
62
Инструменты в комплекте
ключи гаечные, молоток, отвёртки, пассатижи
Кмоплектация
нож, ножницы, рулетка, удлинитель для бит
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 341611
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
62
Инструменты в комплекте
ключи гаечные, молоток, отвёртки, пассатижи
Кмоплектация
нож, ножницы, рулетка, удлинитель для бит
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
шестигранный (имбусовый)
Количество имбусовых ключей
16
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество отверток, шт
4
Шлицы отверток
Torx (T/TX), прямой (SL)
Количество бит, шт
30
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Посадка бит
1/4 дюйм.
Количество торцевых головок, шт
5
Мин. размер торцевых головок, мм
6
Макс. размер торцевых головок, мм
10
Посадка головок
1/4 дюйм.
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х18х8
Вес, кг.
1.8
Описание товара Набор инструментов Deko Pro DKMT62 065-0213
Все предметы этого набора изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с хромированным покрытием. Набор комплектуется прочным кейсом для легкой переноски и удобного использования.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Оснастка в комплекте
биты
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
62
Инструменты в комплекте
ключи гаечные, молоток, отвёртки, пассатижи
Кмоплектация
нож, ножницы, рулетка, удлинитель для бит
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
шестигранный (имбусовый)
Количество имбусовых ключей
16
Наконечник имбусового ключа
шестигранный (HEX)
Количество отверток, шт
4
Развернуть
Шлицы отверток
Torx (T/TX), прямой (SL)
Количество бит, шт
30
Шлицы бит
Torx (T/TX), крестообразный (PH), крестообразный (PZ), прямой (SL), шестигранный (H/HEX)
Посадка бит
1/4 дюйм.
Количество торцевых головок, шт
5
Мин. размер торцевых головок, мм
6
Макс. размер торцевых головок, мм
10
Посадка головок
1/4 дюйм.
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Все предметы этого набора изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с хромированным покрытием. Набор комплектуется прочным кейсом для легкой переноски и удобного использования.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Теги товара: универсальные, с отвертками
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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