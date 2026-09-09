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Набор инструментов Зубр Эксперт 2201-H6_z01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор инструментов Зубр Эксперт 2201-H6_z01

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Набор инструментов Зубр Эксперт 2201-H6_z01 - фото 1
Набор инструментов Зубр Эксперт 2201-H6_z01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
отвертки, пассатижи, кусачки
  • Набор инструментов Зубр Эксперт 2201-H6_z01 - фото 1
  • Набор инструментов Зубр Эксперт 2201-H6_z01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 266805
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
отвертки, пассатижи, кусачки
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
нет
Количество имбусовых ключей
нет
Количество отверток, шт
4
Шлицы отверток
крестообразный (PH), прямой (SL)
Количество сверл, шт
нет
Количество бит, шт
нет
Количество зубил, шт
нет
Количество торцевых головок, шт
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х25х4
Вес, кг.
1

Описание товара Набор инструментов Зубр Эксперт 2201-H6_z01

Комплектация: чемоданчик, плоскогубцы 2201-1-18, бокорезы 2201-5-16, отвертки SL: 5.5, 6, PH: 1,



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Отзывы о товаре Набор инструментов Зубр Эксперт 2201-H6_z01




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
универсальный набор
Количество предметов, шт
6
Инструменты в комплекте
отвертки, пассатижи, кусачки
Упаковка
кейс
Количество гаечных ключей, шт
нет
Количество имбусовых ключей
нет
Количество отверток, шт
4
Шлицы отверток
крестообразный (PH), прямой (SL)
Количество сверл, шт
нет
Количество бит, шт
нет
Развернуть
Количество зубил, шт
нет
Количество торцевых головок, шт
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Комплектация: чемоданчик, плоскогубцы 2201-1-18, бокорезы 2201-5-16, отвертки SL: 5.5, 6, PH: 1,


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, автомобильные, слесарно-монтажные, с торцевыми головками
Самовывоз
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Отзывы


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