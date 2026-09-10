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Кольца для прицела Veber 3011 EH с окошком купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кольца для прицела Veber 3011 EH с окошком

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Кольца для прицела Veber 3011 EH с окошком - фото 1
Кольца для прицела Veber 3011 EH с окошком - фото 2
Кольца для прицела Veber 3011 EH с окошком - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кольца для прицела
Крепление на планку
«ласточкин хвост» 11 мм
  • Кольца для прицела Veber 3011 EH с окошком - фото 1
  • Кольца для прицела Veber 3011 EH с окошком - фото 2
  • Кольца для прицела Veber 3011 EH с окошком - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
610 руб.  990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332391
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Тип колец
очень высокие
Высота установки прицела, мм
35
Диаметр кольца, мм
30
Крепление на планку
«ласточкин хвост» 11 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х3
Вес, г.
200

Описание товара Кольца для прицела Veber 3011 EH с окошком

Кольца для прицела Veber 3011 EH с окошком устанавливаются на ласточкин хвост 11 мм, extra высокие. Кольца изнутри проклеены тонким синтетическим материалом. Материал всех крепежных элементов (включая прижимную планку) — сталь. Детали колец изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6.

Отзывы о товаре Кольца для прицела Veber 3011 EH с окошком




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Тип колец
очень высокие
Высота установки прицела, мм
35
Диаметр кольца, мм
30
Крепление на планку
«ласточкин хвост» 11 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Кольца для прицела Veber 3011 EH с окошком устанавливаются на ласточкин хвост 11 мм, extra высокие. Кольца изнутри проклеены тонким синтетическим материалом. Материал всех крепежных элементов (включая прижимную планку) — сталь. Детали колец изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава марки 6061-Т6.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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