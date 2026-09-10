Top.Mail.Ru
МФУ лазерное Ricoh M 2701 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

МФУ лазерное Ricoh M 2701

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
МФУ лазерное Ricoh M 2701
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 327534
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ricoh
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Ethernet (RJ-45)
Цветность печати
черно-белая
Особенности
четырехстрочный ЖК-дисплей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х76х66
Вес, кг.
49.5

Описание товара МФУ лазерное Ricoh M 2701

Черно-белое МФУ Ricoh M 2701 формата A3 удовлетворяет самым строгим требованиям по надежности. МФУ отличается универсальностью, простотой использования и высочайшей надежностью.



Теги товара: черно-белые, сетевые

Отзывы о товаре МФУ лазерное Ricoh M 2701




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ricoh
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Ethernet (RJ-45)
Цветность печати
черно-белая
Особенности
четырехстрочный ЖК-дисплей
Страна производитель
Китай
Описание
Черно-белое МФУ Ricoh M 2701 формата A3 удовлетворяет самым строгим требованиям по надежности. МФУ отличается универсальностью, простотой использования и высочайшей надежностью.


Теги товара: черно-белые, сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ лазерное Ricoh M 2701 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...