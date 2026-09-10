МФУ лазерное Ricoh M 2701
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Цветность печати
черно-белая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 470 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 327534
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Ethernet (RJ-45)
Цветность печати
черно-белая
Особенности
четырехстрочный ЖК-дисплей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х76х66
Вес, кг.
49.5
Описание товара МФУ лазерное Ricoh M 2701
Черно-белое МФУ Ricoh M 2701 формата A3 удовлетворяет самым строгим требованиям по надежности. МФУ отличается универсальностью, простотой использования и высочайшей надежностью.
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Теги товара: черно-белые, сетевые
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Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB, Ethernet (RJ-45)
Цветность печати
черно-белая
Особенности
четырехстрочный ЖК-дисплей
Страна производитель
Китай
Черно-белое МФУ Ricoh M 2701 формата A3 удовлетворяет самым строгим требованиям по надежности. МФУ отличается универсальностью, простотой использования и высочайшей надежностью.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, с wifi, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, сетевые
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, с wifi, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, сетевые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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