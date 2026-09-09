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Душевой поддон AM.PM Gem W90T-401-090W белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевой поддон AM.PM Gem W90T-401-090W белый

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Душевой поддон AM.PM Gem W90T-401-090W белый - фото 1
Душевой поддон AM.PM Gem W90T-401-090W белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые поддоны
Материал
акрил
  • Душевой поддон AM.PM Gem W90T-401-090W белый - фото 1
  • Душевой поддон AM.PM Gem W90T-401-090W белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322137
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Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Глубина чаши
5.5
Размер поддона
90x90
Форма
четверть круга
Цвет
белый
Материал
акрил
Сифон в комплекте
да
Бортик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
93х93х18
Вес, кг.
9

Описание товара Душевой поддон AM.PM Gem W90T-401-090W белый

Поддон из акрила AM PM. Характерная форма Поддон Gem была разработана для AM PM престижным дизайн-бюро GP designpartners (Австрия). Студия GP была основана Рудольфом Грегером и Кристофом Паушитцем в 1992 году в Вене. GP designpartners — это двадцатилетний опыт в области промышленного дизайна, команда высокомотивированных профессионалов, отмеченные всевозможными наградами проекты. В своей неповторимой манере GP стабильно добиваются успеха на рынке с идеями для всемирно известных компаний — Phillips, Siemens, Doppelmayr и MAM.

Отзывы о товаре Душевой поддон AM.PM Gem W90T-401-090W белый




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые поддоны
Глубина чаши
5.5
Размер поддона
90x90
Форма
четверть круга
Цвет
белый
Материал
акрил
Сифон в комплекте
да
Бортик
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Поддон из акрила AM PM. Характерная форма Поддон Gem была разработана для AM PM престижным дизайн-бюро GP designpartners (Австрия). Студия GP была основана Рудольфом Грегером и Кристофом Паушитцем в 1992 году в Вене. GP designpartners — это двадцатилетний опыт в области промышленного дизайна, команда высокомотивированных профессионалов, отмеченные всевозможными наградами проекты. В своей неповторимой манере GP стабильно добиваются успеха на рынке с идеями для всемирно известных компаний — Phillips, Siemens, Doppelmayr и MAM.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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