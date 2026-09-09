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Характеристики
Тип товара
Выпрямители
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 315568
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Описание товара Выпрямитель Starwind SHE5501 фиолетовый
Яркий и стильный выпрямитель STARWIND SHE5501 выполненный в фиолетовом цвете, обязательно привлечет внимание каждой представительницы прекрасного пола. За счет зауженной формы эта модель очень удобно умещается в ладони. Сетевой шнур крепится к корпусу при помощи поворотного механизма. Благодаря чему он не будет спутываться и мешать вашим движениям во время работы. Небольшая масса, компактные габариты и эргономичная форма выпрямителя превратят процесс укладки в необыкновенное удовольствие. Мощность нагревательного элемента – 35 ватт, а максимальная рабочая температура – 200 градусов. Этого хватит, для того чтобы сделать гладкими и сияющими даже самые непослушные волосы. На рабочие поверхности нанесено керамическое покрытие, которое позволит равномерно прогреть пряди и предотвратит их высушивание и повреждение. Удлиненные пластины позволят захватить большее количество волос, а это даст возможность сэкономить время на укладку. Использование качественных составляющих и материалов, а также наличие защиты от перегрева обеспечивает надежность и безопасность работы, а также длительный эксплуатационный срок.
Яркий и стильный выпрямитель STARWIND SHE5501 выполненный в фиолетовом цвете, обязательно привлечет внимание каждой представительницы прекрасного пола. За счет зауженной формы эта модель очень удобно умещается в ладони. Сетевой шнур крепится к корпусу при помощи поворотного механизма. Благодаря чему он не будет спутываться и мешать вашим движениям во время работы. Небольшая масса, компактные габариты и эргономичная форма выпрямителя превратят процесс укладки в необыкновенное удовольствие. Мощность нагревательного элемента – 35 ватт, а максимальная рабочая температура – 200 градусов. Этого хватит, для того чтобы сделать гладкими и сияющими даже самые непослушные волосы. На рабочие поверхности нанесено керамическое покрытие, которое позволит равномерно прогреть пряди и предотвратит их высушивание и повреждение. Удлиненные пластины позволят захватить большее количество волос, а это даст возможность сэкономить время на укладку. Использование качественных составляющих и материалов, а также наличие защиты от перегрева обеспечивает надежность и безопасность работы, а также длительный эксплуатационный срок.
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