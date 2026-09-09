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Бензопила Eurolux GS-5220 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензопила Eurolux GS-5220

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Бензопила Eurolux GS-5220 - фото 2
Бензопила Eurolux GS-5220 - фото 3
Бензопила Eurolux GS-5220 - фото 4
Бензопила Eurolux GS-5220 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бензопила
  • Бензопила Eurolux GS-5220 - фото 1
  • Бензопила Eurolux GS-5220 - фото 2
  • Бензопила Eurolux GS-5220 - фото 3
  • Бензопила Eurolux GS-5220 - фото 4
  • Бензопила Eurolux GS-5220 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 306102
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Характеристики

Бренд
Eurolux
Тип товара
Бензопила
Размеры в упаковке, см
30х20х20
Вес, кг.
7

Описание товара Бензопила Eurolux GS-5220

Бензопила Eurolux GS-5220 подходит для валки деревьев, заготовки дров и распиливания бревен. Имеет автоматическую смазку цепи. Дополнительная прорезиненная рукоятка обеспечивает надежное удержание пилы. Вибрация гасится благодаря использованию демпфирующих элементов. Это защищает оператора от серьезных проблем со здоровьем.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости

Отзывы о товаре Бензопила Eurolux GS-5220




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Характеристики
Бренд
Eurolux
Тип товара
Бензопила
Описание
Бензопила Eurolux GS-5220 подходит для валки деревьев, заготовки дров и распиливания бревен. Имеет автоматическую смазку цепи. Дополнительная прорезиненная рукоятка обеспечивает надежное удержание пилы. Вибрация гасится благодаря использованию демпфирующих элементов. Это защищает оператора от серьезных проблем со здоровьем.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
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Бензопила Eurolux GS-5220 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 8390 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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