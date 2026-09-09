Top.Mail.Ru
Держатель GreenBean GB-H05 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Держатель GreenBean GB-H05

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Держатель GreenBean GB-H05 - фото 1
Держатель GreenBean GB-H05 - фото 2
Держатель GreenBean GB-H05 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная высота, см
50
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
67х7,5х7,5
  • Держатель GreenBean GB-H05 - фото 1
  • Держатель GreenBean GB-H05 - фото 2
  • Держатель GreenBean GB-H05 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 304496
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GreenBean
Тип товара
Держатель
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная высота, см
50
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
67х7,5х7,5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
68х8х8
Вес, г.
600

Описание товара Держатель GreenBean GB-H05

Трехсекционный универсальный ручной держатель GreenBean GB-H05 предназначен для удерживания ассистентом оператора различного оборудования: камеры, микрофона или небольшого осветительного прибора весом до 2 кг. Длина держателя 50–125 см, а вес 430 г. Как правило, используется в ситуациях на съемочной площадке, когда оборудование должно размещаться вблизи от объекта съемки, но ни оно само, ни ассистент не должны попасть в кадр. Телескопическая трехсекционная конструкция держателя состоит из алюминиевых трубок диаметром 25/22/19 мм, которые скрепляются мощными винтовыми зажимами. Эргономичная круглая ручка с накладкой из вспененного материала (неопрена) 17 см для максимально комфортного соприкосновения с рукой. Резьба 1/4” на конце шпигота 5/8” закрывается завинчивающимся колпаком на время переноски держателя. Держатель с защитным колпаком на конце не поцарапает поверхности и не повредит материал сумки, а резьба не будет подвергаться воздействиям.

Отзывы о товаре Держатель GreenBean GB-H05




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GreenBean
Тип товара
Держатель
Максимальная нагрузка, кг
2
Минимальная высота, см
50
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
67х7,5х7,5
Страна производитель
Китай
Описание
Трехсекционный универсальный ручной держатель GreenBean GB-H05 предназначен для удерживания ассистентом оператора различного оборудования: камеры, микрофона или небольшого осветительного прибора весом до 2 кг. Длина держателя 50–125 см, а вес 430 г. Как правило, используется в ситуациях на съемочной площадке, когда оборудование должно размещаться вблизи от объекта съемки, но ни оно само, ни ассистент не должны попасть в кадр. Телескопическая трехсекционная конструкция держателя состоит из алюминиевых трубок диаметром 25/22/19 мм, которые скрепляются мощными винтовыми зажимами. Эргономичная круглая ручка с накладкой из вспененного материала (неопрена) 17 см для максимально комфортного соприкосновения с рукой. Резьба 1/4” на конце шпигота 5/8” закрывается завинчивающимся колпаком на время переноски держателя. Держатель с защитным колпаком на конце не поцарапает поверхности и не повредит материал сумки, а резьба не будет подвергаться воздействиям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель GreenBean GB-H05 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...