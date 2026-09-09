Накопитель SSD Silicon Power A55 128Gb (SP128GbSS3A55M28)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Silicon Power A55 128Gb (SP128GbSS3A55M28)
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель на 128 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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