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Видеокарта Afox Geforce GT210 1Gb (AF210-1024D3L5) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Afox Geforce GT210 1Gb (AF210-1024D3L5)

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Видеокарта Afox Geforce GT210 1Gb (AF210-1024D3L5)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 304268
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарты
Размеры в упаковке, см
32х20х10
Вес, г.
286

Описание товара Видеокарта Afox Geforce GT210 1Gb (AF210-1024D3L5)

Наличие графики, обладающей превосходными функциями воспроизведения видео, редактирования фотографий и поддерживающей новейший пользовательский интерфейс Windows — стало обязательным требованием, предъявляемым к современному компьютеру. Видеокарта GeForce G210 приносит все это и многое другое в ваш ПК, обладая при этом еще и низкой ценой.

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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарты
Описание
Наличие графики, обладающей превосходными функциями воспроизведения видео, редактирования фотографий и поддерживающей новейший пользовательский интерфейс Windows — стало обязательным требованием, предъявляемым к современному компьютеру. Видеокарта GeForce G210 приносит все это и многое другое в ваш ПК, обладая при этом еще и низкой ценой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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