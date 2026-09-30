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Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-2 2м, 4 розетки купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-2 2м, 4 розетки

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Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-2 2м, 4 розетки - фото 1
Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-2 2м, 4 розетки - фото 2
Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-2 2м, 4 розетки - фото 3
Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-2 2м, 4 розетки - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
  • Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-2 2м, 4 розетки - фото 1
  • Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-2 2м, 4 розетки - фото 2
  • Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-2 2м, 4 розетки - фото 3
  • Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-2 2м, 4 розетки - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
640 руб.  850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 301915
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Характеристики

Бренд
Гарнизон
Тип товара
Сетевые фильтры
Размеры в упаковке, см
25х8х4
Вес, г.
360

Описание товара Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-2 2м, 4 розетки

Удлинитель Гарнизон 4 Sokets 2m ELB-G4-W-2 изготовлен из надежного, практичного негорючего пластика. Это является большим плюсом, поскольку защищает от возгорания и упрощает использование в бытовых целях. Все розетки для подключения оборудования расположены сверху. Его удобно использовать и потому что производитель предусмотрел индикатор включения, который также позволяет отключить подачу электрической энергии на подключенные устройства, без отключения фильтра от сети.

Отзывы о товаре Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-2 2м, 4 розетки




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Характеристики
Бренд
Гарнизон
Тип товара
Сетевые фильтры
Описание
Удлинитель Гарнизон 4 Sokets 2m ELB-G4-W-2 изготовлен из надежного, практичного негорючего пластика. Это является большим плюсом, поскольку защищает от возгорания и упрощает использование в бытовых целях. Все розетки для подключения оборудования расположены сверху. Его удобно использовать и потому что производитель предусмотрел индикатор включения, который также позволяет отключить подачу электрической энергии на подключенные устройства, без отключения фильтра от сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-2 2м, 4 розетки - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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