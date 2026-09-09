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Портативная акустика JBL Pulse 4 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Портативная акустика JBL Pulse 4 White

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Портативная акустика JBL Pulse 4 White - фото 2
Портативная акустика JBL Pulse 4 White - фото 3
Портативная акустика JBL Pulse 4 White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
  • Портативная акустика JBL Pulse 4 White - фото 1
  • Портативная акустика JBL Pulse 4 White - фото 2
  • Портативная акустика JBL Pulse 4 White - фото 3
  • Портативная акустика JBL Pulse 4 White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 300328
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Характеристики

Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х14х12
Вес, кг.
1.5

Описание товара Портативная акустика JBL Pulse 4 White

Pulse4 позволяет осветить ночь с помощью потрясающего кругового светодиодного шоу высокого разрешения. С колонкой Pulse 4 легендарный звук JBL распространяется по всем направлениям на 360° за счет бас-порта и мощного динамика, направленного вверх.

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Характеристики
Бренд
JBL
Тип товара
Портативная акустика
Страна производитель
Китай
Описание
Pulse4 позволяет осветить ночь с помощью потрясающего кругового светодиодного шоу высокого разрешения. С колонкой Pulse 4 легендарный звук JBL распространяется по всем направлениям на 360° за счет бас-порта и мощного динамика, направленного вверх.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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