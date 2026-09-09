Top.Mail.Ru
Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T203 (B) 2.8мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T203 (B) 2.8мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T203 (B) 2.8мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-62%
1 280 руб.  3 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 296286
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Размеры в упаковке, см
15х12х10
Вес, г.
394

Описание товара Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T203 (B) 2.8мм

HiWatch DS-T203(B) (2.8 mm) - 2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20 метров построена на 1/2.7 CMOS матрице. Объектив 2.8мм, угол обзора 103°. Механический ИК-фильтр. Чувствительность 0.01 Лк F1.2. Smart ИК EXIR.

Отзывы о товаре Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T203 (B) 2.8мм




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Камера видеонаблюдения
Описание
HiWatch DS-T203(B) (2.8 mm) - 2Мп уличная купольная HD-TVI камера с EXIR-подсветкой до 20 метров построена на 1/2.7 CMOS матрице. Объектив 2.8мм, угол обзора 103°. Механический ИК-фильтр. Чувствительность 0.01 Лк F1.2. Smart ИК EXIR.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Камера видеонаблюдения Hikvision HiWatch DS-T203 (B) 2.8мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...