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Wi-Fi роутер MikroTik GrooveA 52HPn (RBGROOVEA-52HPN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер MikroTik GrooveA 52HPn (RBGROOVEA-52HPN)

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Wi-Fi роутер MikroTik GrooveA 52HPn (RBGROOVEA-52HPN) - фото 1
Wi-Fi роутер MikroTik GrooveA 52HPn (RBGROOVEA-52HPN) - фото 2
Wi-Fi роутер MikroTik GrooveA 52HPn (RBGROOVEA-52HPN) - фото 3
Wi-Fi роутер MikroTik GrooveA 52HPn (RBGROOVEA-52HPN) - фото 4
Wi-Fi роутер MikroTik GrooveA 52HPn (RBGROOVEA-52HPN) - фото 5
Wi-Fi роутер MikroTik GrooveA 52HPn (RBGROOVEA-52HPN) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
  • Wi-Fi роутер MikroTik GrooveA 52HPn (RBGROOVEA-52HPN) - фото 1
  • Wi-Fi роутер MikroTik GrooveA 52HPn (RBGROOVEA-52HPN) - фото 2
  • Wi-Fi роутер MikroTik GrooveA 52HPn (RBGROOVEA-52HPN) - фото 3
  • Wi-Fi роутер MikroTik GrooveA 52HPn (RBGROOVEA-52HPN) - фото 4
  • Wi-Fi роутер MikroTik GrooveA 52HPn (RBGROOVEA-52HPN) - фото 5
  • Wi-Fi роутер MikroTik GrooveA 52HPn (RBGROOVEA-52HPN) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294181
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение, программа WinBox
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер, режим моста
Комплектация
крепление, сетевой адаптер PoE, точка доступа
Габариты, мм
44x177x44
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х6
Вес, г.
500

Описание товара Wi-Fi роутер MikroTik GrooveA 52HPn (RBGROOVEA-52HPN)

Точка доступа Mikrotik RBGrooveA-52HPn представляет собой одну из наиболее компактных моделей для наружного использования и работает под управлением платформы для роутеров RouterOS. Вы можете использовать ее в режимах беспроводного клиента, гостевой сети, маршрутизатора WISP, моста, мульти-SSID, повторителя, режиме инфраструктуры, точки доступа. Передатчик систем поддерживает работу в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц, демонстрируя выходную мощность 20 dBm. Уличная точка доступа Mikrotik RBGrooveA-52HPn подлежит настройке через SNMP, Web-интерфейс или интерфейс командной строки (CLI). В ней применен один порт Ethernet (LAN) со скоростью передачи данных до 100 Мбит/сек и поддержкой PoE. Это означает, что сетевое устройство может получать энергию от адаптера по сетевому кабелю. Оно предлагается вам вместе с креплениями, позволяющими установить его на мачте, стене или стойке.



Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер MikroTik GrooveA 52HPn (RBGROOVEA-52HPN)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Wi-Fi роутер
Цвет
белый
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 3 (802.11g)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
150 Мбит/с
Количество портов LAN
1
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
SNMP, SSH, Telnet, Web-интерфейс, мобильное приложение, программа WinBox
Режимы работы
маршрутизатор, точка доступа, репитер, режим моста
Развернуть
Комплектация
крепление, сетевой адаптер PoE, точка доступа
Габариты, мм
44x177x44
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа Mikrotik RBGrooveA-52HPn представляет собой одну из наиболее компактных моделей для наружного использования и работает под управлением платформы для роутеров RouterOS. Вы можете использовать ее в режимах беспроводного клиента, гостевой сети, маршрутизатора WISP, моста, мульти-SSID, повторителя, режиме инфраструктуры, точки доступа. Передатчик систем поддерживает работу в диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц, демонстрируя выходную мощность 20 dBm. Уличная точка доступа Mikrotik RBGrooveA-52HPn подлежит настройке через SNMP, Web-интерфейс или интерфейс командной строки (CLI). В ней применен один порт Ethernet (LAN) со скоростью передачи данных до 100 Мбит/сек и поддержкой PoE. Это означает, что сетевое устройство может получать энергию от адаптера по сетевому кабелю. Оно предлагается вам вместе с креплениями, позволяющими установить его на мачте, стене или стойке.


Теги товара: Cudy, Двухдиапазонные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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