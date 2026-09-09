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Жесткий диск WD Ultrastar DC HC330 10Tb (WUS721010AL5204 0B42258) купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD Ultrastar DC HC330 10Tb (WUS721010AL5204 0B42258)

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Жесткий диск WD Ultrastar DC HC330 10Tb (WUS721010AL5204 0B42258) - фото 1
Жесткий диск WD Ultrastar DC HC330 10Tb (WUS721010AL5204 0B42258) - фото 2
Жесткий диск WD Ultrastar DC HC330 10Tb (WUS721010AL5204 0B42258) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
  • Жесткий диск WD Ultrastar DC HC330 10Tb (WUS721010AL5204 0B42258) - фото 1
  • Жесткий диск WD Ultrastar DC HC330 10Tb (WUS721010AL5204 0B42258) - фото 2
  • Жесткий диск WD Ultrastar DC HC330 10Tb (WUS721010AL5204 0B42258) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 292153
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
734

Описание товара Жесткий диск WD Ultrastar DC HC330 10Tb (WUS721010AL5204 0B42258)

Описание товара Жесткий диск WD Ultrastar DC HC330 10Tb (WUS721010AL5204 0B42258) Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC330 0B42258 емкостью 10TB предназначен для использования в серверных системах (совместимость уточняйте), диск выполнен в формате 3.5 с интерфейсом подключения SAS NL (12Gb/s) и скоростью вращения 7200rpm, размер кеш-памяти 256MB. Смотрите также: SSD накопители , Блоки питания , Видеокарты , Жесткие диски , Звуковые карты , Контроллеры , Корпуса , Кулеры и системы охлаждения , Материнские платы , Оперативная память , Оптические приводы , Процессоры (CPU) , Термопаста, аксессуары для системы охлаждения , 1 тб , 2 тб , 4 тб , 6 тб , 8 тб , 12 тб Теги товара: 10 тб



Теги товара: 10 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск WD Ultrastar DC HC330 10Tb (WUS721010AL5204 0B42258)




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SAS
Объем
10 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Жесткий диск WD Ultrastar DC HC330 10Tb (WUS721010AL5204 0B42258) Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HC330 0B42258 емкостью 10TB предназначен для использования в серверных системах (совместимость уточняйте), диск выполнен в формате 3.5 с интерфейсом подключения SAS NL (12Gb/s) и скоростью вращения 7200rpm, размер кеш-памяти 256MB. Смотрите также: SSD накопители , Блоки питания , Видеокарты , Жесткие диски , Звуковые карты , Контроллеры , Корпуса , Кулеры и системы охлаждения , Материнские платы , Оперативная память , Оптические приводы , Процессоры (CPU) , Термопаста, аксессуары для системы охлаждения , 1 тб , 2 тб , 4 тб , 6 тб , 8 тб , 12 тб Теги товара: 10 тб


Теги товара: 10 тб
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