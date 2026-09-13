Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122KFBX NAS Red Pro
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Характеристики
Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122KFBX NAS Red Pro
**Жесткий диск Western Digital 12TB WD122KFBX Red Pro** **Основные характеристики:** * Объем: 12 ТБ. * Интерфейс: SATA 6.0Gb/s. * Кэш-память: 512 МБ. * Скорость вращения: 7200 об/мин. **Преимущества:** * Высокая производительность: благодаря скорости вращения 7200 об/мин и интерфейсу SATA 6.0Gb/s, жесткий диск обеспечивает быструю передачу данных. * Большой объем: 12 ТБ позволяют хранить большое количество информации, что идеально подходит для серверов, NAS-устройств и систем видеонаблюдения. * Надежность: жесткие диски Western Digital известны своей надежностью и долговечностью, что делает их отличным выбором для профессионального использования. **Применение:** * Серверы. * NAS-устройства. * Системы видеонаблюдения. Жесткий диск Western Digital 12TB WD122KFBX Red Pro — это надежное и производительное решение для хранения больших объемов данных.
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Теги товара: 12 тб
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 2 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб
Теги товара: 12 тб
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