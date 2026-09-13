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Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122KFBX NAS Red Pro купить в Санкт-Петербурге цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
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Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122KFBX NAS Red Pro

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Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122KFBX NAS Red Pro - фото 2
Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122KFBX NAS Red Pro - фото 3
Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122KFBX NAS Red Pro - фото 4
Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122KFBX NAS Red Pro - фото 5
Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122KFBX NAS Red Pro - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
  • Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122KFBX NAS Red Pro - фото 1
  • Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122KFBX NAS Red Pro - фото 2
  • Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122KFBX NAS Red Pro - фото 3
  • Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122KFBX NAS Red Pro - фото 4
  • Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122KFBX NAS Red Pro - фото 5
  • Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122KFBX NAS Red Pro - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714796
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2000000
Размеры в упаковке, см
15х10х3
Вес, кг.
1

Описание товара Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122KFBX NAS Red Pro

**Жесткий диск Western Digital 12TB WD122KFBX Red Pro** **Основные характеристики:** * Объем: 12 ТБ. * Интерфейс: SATA 6.0Gb/s. * Кэш-память: 512 МБ. * Скорость вращения: 7200 об/мин. **Преимущества:** * Высокая производительность: благодаря скорости вращения 7200 об/мин и интерфейсу SATA 6.0Gb/s, жесткий диск обеспечивает быструю передачу данных. * Большой объем: 12 ТБ позволяют хранить большое количество информации, что идеально подходит для серверов, NAS-устройств и систем видеонаблюдения. * Надежность: жесткие диски Western Digital известны своей надежностью и долговечностью, что делает их отличным выбором для профессионального использования. **Применение:** * Серверы. * NAS-устройства. * Системы видеонаблюдения. Жесткий диск Western Digital 12TB WD122KFBX Red Pro — это надежное и производительное решение для хранения больших объемов данных.



Теги товара: 12 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск WD SATA-III 12TB WD122KFBX NAS Red Pro




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
12 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
512
Время наработки на отказ
2000000
Описание
**Жесткий диск Western Digital 12TB WD122KFBX Red Pro** **Основные характеристики:** * Объем: 12 ТБ. * Интерфейс: SATA 6.0Gb/s. * Кэш-память: 512 МБ. * Скорость вращения: 7200 об/мин. **Преимущества:** * Высокая производительность: благодаря скорости вращения 7200 об/мин и интерфейсу SATA 6.0Gb/s, жесткий диск обеспечивает быструю передачу данных. * Большой объем: 12 ТБ позволяют хранить большое количество информации, что идеально подходит для серверов, NAS-устройств и систем видеонаблюдения. * Надежность: жесткие диски Western Digital известны своей надежностью и долговечностью, что делает их отличным выбором для профессионального использования. **Применение:** * Серверы. * NAS-устройства. * Системы видеонаблюдения. Жесткий диск Western Digital 12TB WD122KFBX Red Pro — это надежное и производительное решение для хранения больших объемов данных.


Теги товара: 12 тб
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