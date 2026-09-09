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Чайник электрический Profi Cook PC-TKS 1056 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический Profi Cook PC-TKS 1056

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Чайник Profi Cook PC-TKS 1056
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор чайный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 288666
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Характеристики

Бренд
Profi Cook
Тип товара
Набор чайный
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, кг.
3

Описание товара Чайник электрический Profi Cook PC-TKS 1056

Перед вами комплект для приготовления горячих напитков. Он состоит из трех комплектующих: электрочайника, заварочного чайника и станции нагрева. Электрочайник оснащен всеми функциями, среди выделяется лаконичным дизайном и простотой конструкции.

Отзывы о товаре Чайник электрический Profi Cook PC-TKS 1056




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Характеристики
Бренд
Profi Cook
Тип товара
Набор чайный
Описание
Перед вами комплект для приготовления горячих напитков. Он состоит из трех комплектующих: электрочайника, заварочного чайника и станции нагрева. Электрочайник оснащен всеми функциями, среди выделяется лаконичным дизайном и простотой конструкции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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