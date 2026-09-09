Чайник электрический Supra KES-1802S
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.8
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 288625
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикация работы
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка крышки / блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикатор уровня воды
Рисунок на корпусе
да
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.8
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х21
Вес, г.
950
Описание товара Чайник электрический Supra KES-1802S
Выполнен в эргономичном корпусе из нержавеющей стали с пластиковыми элементами. Оснащен чайник световым индикатором, который указывает на работу прибора, подставкой со скрытым нагревательным элементом и возможностью вращения.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, черные
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Дополнительная информация
индикация работы
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
черный
Защита
блокировка крышки / блокировка включения без воды
Основной цвет
черный
Покрытие нагревательного элемента
нержавеющая сталь
Прочее
индикатор уровня воды
Рисунок на корпусе
да
Страна производства
Китай
Развернуть
Мощность, Вт
1500
Объем, л
1.8
Тип нагревательного элемента
скрытый
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Заварочный чайник
нет
Съемная крышка
нет
Страна производитель
Китай
Выполнен в эргономичном корпусе из нержавеющей стали с пластиковыми элементами. Оснащен чайник световым индикатором, который указывает на работу прибора, подставкой со скрытым нагревательным элементом и возможностью вращения.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, черные
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, без пластика внутри, черные
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