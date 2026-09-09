Top.Mail.Ru
Сетевой адаптер Intel Ethernet Server Adapter X520-DA2 (E10G42BTDABLK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевой адаптер Intel Ethernet Server Adapter X520-DA2 (E10G42BTDABLK)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевой адаптер Intel Ethernet Server Adapter X520-DA2 (E10G42BTDABLK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 287446
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х2
Вес, г.
800

Описание товара Сетевой адаптер Intel Ethernet Server Adapter X520-DA2 (E10G42BTDABLK)

Сетевая карта Intel E10G42BTDABLK 927249 представляет собой адаптер, с помощью которого можно получить доступ к Интернету через Ethernet-кабель с разъемом RJ-45. Это передовое решение для пользователей, которые хотят иметь высокоскоростную передачу данных, высокое качество оборудования или планируют на базе этой платы создать сервер. Устройство контролирует целостность передачи данных в сети и способно управлять энергопотреблением.

Отзывы о товаре Сетевой адаптер Intel Ethernet Server Adapter X520-DA2 (E10G42BTDABLK)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевая карта Intel E10G42BTDABLK 927249 представляет собой адаптер, с помощью которого можно получить доступ к Интернету через Ethernet-кабель с разъемом RJ-45. Это передовое решение для пользователей, которые хотят иметь высокоскоростную передачу данных, высокое качество оборудования или планируют на базе этой платы создать сервер. Устройство контролирует целостность передачи данных в сети и способно управлять энергопотреблением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой адаптер Intel Ethernet Server Adapter X520-DA2 (E10G42BTDABLK) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...