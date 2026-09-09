Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F1A
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Коммутатор D-Link DGS-1210-20/F1A
Настраиваемый коммутатор серии WebSmart DGS-1210-20, оснащенный 16 портами 10/100/1000Base-T и 4 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP (DGS-1210-20/F)/4 портами 1000Base-X SFP (DGS-1210-20/C), поддерживает технологию D-Link Green и расширенные функции управления и безопасности, обеспечивая высокую производительность и масштабирование сети. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту D-Link Network Assistant и упрощенный интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. DGS-1210-20 поддерживает Auto Voice VLAN, обеспечивая максимальный приоритет для «голосового» трафика. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства.
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