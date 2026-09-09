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Машина дельташлифовальная Ryobi RPS100-S 5133002902 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Машина дельташлифовальная Ryobi RPS100-S 5133002902

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Машина дельташлифовальная Ryobi RPS100-S 5133002902 - фото 1
Машина дельташлифовальная Ryobi RPS100-S 5133002902 - фото 2
Машина дельташлифовальная Ryobi RPS100-S 5133002902 - фото 3
Машина дельташлифовальная Ryobi RPS100-S 5133002902 - фото 4
Машина дельташлифовальная Ryobi RPS100-S 5133002902 - фото 5
Машина дельташлифовальная Ryobi RPS100-S 5133002902 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Регулировка частоты вращения
да
  • Машина дельташлифовальная Ryobi RPS100-S 5133002902 - фото 1
  • Машина дельташлифовальная Ryobi RPS100-S 5133002902 - фото 2
  • Машина дельташлифовальная Ryobi RPS100-S 5133002902 - фото 3
  • Машина дельташлифовальная Ryobi RPS100-S 5133002902 - фото 4
  • Машина дельташлифовальная Ryobi RPS100-S 5133002902 - фото 5
  • Машина дельташлифовальная Ryobi RPS100-S 5133002902 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 281112
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
на липучке
Размер хода платформы
1.6
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
14.7
Длина, см
28.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х15х13
Вес, кг.
1.4

Описание товара Машина дельташлифовальная Ryobi RPS100-S 5133002902

Дельташлифмашина Ryobi RPS100-S 5133002902 предназначена для шлифования и зачистки поверхностей. Двигатель мощностью 100 Вт обеспечивает отличную производительность. Модель оснащена встроенной выдвижной полоской, благодаря которой можно производить обработку в труднодоступных местах. Наличие системы пылеудаления DustTech позволит поддерживать рабочее место в чистоте.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Машина дельташлифовальная Ryobi RPS100-S 5133002902




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Дополнительная рукоятка
нет
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
да
Крепление листа
на липучке
Размер хода платформы
1.6
Развернуть
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
14.7
Длина, см
28.3
Страна производитель
Китай
Описание
Дельташлифмашина Ryobi RPS100-S 5133002902 предназначена для шлифования и зачистки поверхностей. Двигатель мощностью 100 Вт обеспечивает отличную производительность. Модель оснащена встроенной выдвижной полоской, благодаря которой можно производить обработку в труднодоступных местах. Наличие системы пылеудаления DustTech позволит поддерживать рабочее место в чистоте.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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