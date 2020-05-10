Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-941
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Отпариватели
Мощность, Вт
1580
Максимальная подача пара, г/мин
38
Объём резервуара для воды
1.2
Время нагрева до готовности к работе, сек
1
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-утюжок, насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 280862
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Отпариватели
Дополнительный цвет
фиолетовый
Намотка сетевого шнура
есть
Серия
Kitfort КТ-941
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
100
Функции и особенности
складная вешалка, защитная варежка, вертикальное отпаривание
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1580
Максимальная подача пара, г/мин
38
Объём резервуара для воды
1.2
Время нагрева до готовности к работе, сек
1
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-утюжок, насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.3
Длина сетевого шнура
1.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х32х29
Вес, кг.
5.1
Описание товара Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-941
Вертикальный отпариватель Kitfort КТ-941 позволяет быстро прогладить любые вещи и изделия из текстиля. Это тщательный уход за вещами, не отнимающий много времени. Модель оснащена складной вешалкой для одежды, которая облегчает и ускоряет процесс глажки. На держателе для утюжка расположены петли для того, чтобы можно было повесить одежду на вешалке для быстрой чистки. Съёмный резервуар для воды позволит вам быстро залить воду перед началом или во время использования, а также быстро слить воду после завершения работы с отпаривателем.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
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Бренд
Тип товара
Отпариватели
Дополнительный цвет
фиолетовый
Намотка сетевого шнура
есть
Серия
Kitfort КТ-941
Страна производства
Китай
Температура пара, °С
100
Функции и особенности
складная вешалка, защитная варежка, вертикальное отпаривание
Основной цвет
белый
Мощность, Вт
1580
Максимальная подача пара, г/мин
38
Объём резервуара для воды
1.2
Развернуть
Время нагрева до готовности к работе, сек
1
Максимальное давление пара, бар
1
Регулировка подачи пара
да
Щетки и насадки
насадка-утюжок, насадка-щетка
Съемный резервуар для воды
да
Материал корпуса
пластик
Телескопическая стойка
да
Вешалка для одежды
да
Длина парового шланга
1.3
Длина сетевого шнура
1.7
Страна производитель
Китай
Вертикальный отпариватель Kitfort КТ-941 позволяет быстро прогладить любые вещи и изделия из текстиля. Это тщательный уход за вещами, не отнимающий много времени. Модель оснащена складной вешалкой для одежды, которая облегчает и ускоряет процесс глажки. На держателе для утюжка расположены петли для того, чтобы можно было повесить одежду на вешалке для быстрой чистки. Съёмный резервуар для воды позволит вам быстро залить воду перед началом или во время использования, а также быстро слить воду после завершения работы с отпаривателем.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, ручные
Достоинства:
Наконец у меня появился замечательный помощник — отпариватель для одежды Kitfort. Мне всегда лень гладить одежду, поэтому в хозяйстве для меня отпариватель это вещь незаменимая. Ткани отпаривает отлично, а главное быстро и удобно, больше не нужно мучаться с доской и утюгом. Простая конструкция, легко хранить как в разобранном так и в собранном виде! Компании Kitfort огромная благодарность за качественную технику!
Недостатки:
Всё понравилось)
Достоинства:
Очень простой в использовании, высокий, достаточно длинный шланг. Отпаривает одинаково хорошо, как легкие (шифон, хлопок, шелк), так и плотные ткани (джинса, шерсть). Хороший поток пара, готов к работе в течение одной минуты. Удобные плечики и зажимы для брюк и юбок, крепкие, вещи с них не выскальзывают.
Недостатки:
Не выявлено
Достоинства:
Цена, качество, производительность. Хорошая подача пара, отпаривает даже самые сложные вещи (плотные шторы, брюки, пиджаки, пальто).
Недостатки:
Короткий шнур
Комментарий:
Хороший пароотпариватель. Соотношение цена-качество идеальное. Тестировала на шторах после стирки (были очень помятые): отпариватель справился на ура. Расход воды нормальный. Ведерка хватило отпарить обе шторы. В комплекте также идут 2 насадки, перчатка, вешалка-плечики для одежды и держатель утюжка.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Отпариватель вертикальный Kitfort КТ-941
Достоинства:
Наконец у меня появился замечательный помощник — отпариватель для одежды Kitfort. Мне всегда лень гладить одежду, поэтому в хозяйстве для меня отпариватель это вещь незаменимая. Ткани отпаривает отлично, а главное быстро и удобно, больше не нужно мучаться с доской и утюгом. Простая конструкция, легко хранить как в разобранном так и в собранном виде! Компании Kitfort огромная благодарность за качественную технику!
Недостатки:
Всё понравилось)
Достоинства:
Очень простой в использовании, высокий, достаточно длинный шланг. Отпаривает одинаково хорошо, как легкие (шифон, хлопок, шелк), так и плотные ткани (джинса, шерсть). Хороший поток пара, готов к работе в течение одной минуты. Удобные плечики и зажимы для брюк и юбок, крепкие, вещи с них не выскальзывают.
Недостатки:
Не выявлено
Достоинства:
Цена, качество, производительность. Хорошая подача пара, отпаривает даже самые сложные вещи (плотные шторы, брюки, пиджаки, пальто).
Недостатки:
Короткий шнур
Комментарий:
Хороший пароотпариватель. Соотношение цена-качество идеальное. Тестировала на шторах после стирки (были очень помятые): отпариватель справился на ура. Расход воды нормальный. Ведерка хватило отпарить обе шторы. В комплекте также идут 2 насадки, перчатка, вешалка-плечики для одежды и держатель утюжка.