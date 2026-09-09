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Термос Biostal NGP-1500-P 1,5 л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Biostal NGP-1500-P 1,5 л

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Термос Biostal NGP-1500-P 1,5 л - фото 1
Термос Biostal NGP-1500-P 1,5 л - фото 2
Термос Biostal NGP-1500-P 1,5 л - фото 3
Термос Biostal NGP-1500-P 1,5 л - фото 4
Термос Biostal NGP-1500-P 1,5 л - фото 5
Термос Biostal NGP-1500-P 1,5 л - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal NGP-1500-P 1,5 л - фото 1
  • Термос Biostal NGP-1500-P 1,5 л - фото 2
  • Термос Biostal NGP-1500-P 1,5 л - фото 3
  • Термос Biostal NGP-1500-P 1,5 л - фото 4
  • Термос Biostal NGP-1500-P 1,5 л - фото 5
  • Термос Biostal NGP-1500-P 1,5 л - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
2 440 руб.  3 472 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 280073
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal NGP-1500-P 1,5 л
2 440 руб. -30%
3 472 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1.5
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
19
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х12
Вес, г.
830

Описание товара Термос Biostal NGP-1500-P 1,5 л

Универсальный пищевой термос NGP-1800P ТМ «BIOSTAL» относится к серии «СПОРТ» премиум-класса. Термосы этой серии вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией по откачке вакуума. Универсальный термос выполняет функции термоса для еды (первого или второго) и термоса для напитков (кофе, чая). Это достигается благодаря специальной универсальной пробке, которая изготовлена из прочного пластмасса, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло.

Отзывы о товаре Термос Biostal NGP-1500-P 1,5 л




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
нержавеющая сталь
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Объем, л
1.5
Применение
для жидкости
Сохранение температуры в часах
19
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный пищевой термос NGP-1800P ТМ «BIOSTAL» относится к серии «СПОРТ» премиум-класса. Термосы этой серии вобрали в себя самые передовые энергосберегающие технологии и отличаются применением более совершенных термоизоляционных материалов, а также новейшей технологией по откачке вакуума. Универсальный термос выполняет функции термоса для еды (первого или второго) и термоса для напитков (кофе, чая). Это достигается благодаря специальной универсальной пробке, которая изготовлена из прочного пластмасса, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NGP-1500-P 1,5 л - стоимость товара 2440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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