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Термос Biostal NY-1800-2 ручка 1,8л купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Термос Biostal NY-1800-2 ручка 1,8л

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Термос Biostal NY-1800-2 ручка 1,8л - фото 1
Термос Biostal NY-1800-2 ручка 1,8л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термосы
  • Термос Biostal NY-1800-2 ручка 1,8л - фото 1
  • Термос Biostal NY-1800-2 ручка 1,8л - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
2 330 руб.  3 239 руб. 
Начислим 39 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 50761
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Термос Biostal NY-1800-2 ручка 1,8л
2 330 руб. -28%
3 239 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
сталь
Материал корпуса
пластик, сталь
Объем, л
1.2
Особенности
ручка на корпусе, с кнопкой
Применение
для напитков
Сохранение температуры в часах
32/40
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х11х11
Вес, г.
990

Описание товара Термос Biostal NY-1800-2 ручка 1,8л

Термос с узким горлом NY-1800-2 ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и имеет удобную пластиковую ручку.

Отзывы о товаре Термос Biostal NY-1800-2 ручка 1,8л




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Характеристики
Бренд
BIOSTAL
Тип товара
Термосы
Материал колбы
сталь
Материал корпуса
пластик, сталь
Объем, л
1.2
Особенности
ручка на корпусе, с кнопкой
Применение
для напитков
Сохранение температуры в часах
32/40
Страна производитель
Китай
Описание
Термос с узким горлом NY-1800-2 ТМ «БИОСТАЛЬ» относится к классической серии. Термосы этой серии, являющейся лидером продаж, просты в использовании, экономичны и многофункциональны. Термос предназначен для хранения горячих и холодных напитков (чая, кофе и пр.) и имеет удобную пластиковую ручку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Термос Biostal NY-1800-2 ручка 1,8л - стоимость товара 2330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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