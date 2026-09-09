Газонокосилка Makita ELM4121
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Характеристики
Тип товара
Газонокосилки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%22 280 руб. 29 363 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 273176
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
67х56х52
Вес, кг.
25.8
Описание товара Газонокосилка Makita ELM4121
Прочный пластиковый корпус. Складная рукоятка для удобства перевозки и хранения – высота в сложенном состоянии – чуть более 1 м. Малый (по сравнению с другими газонокосилками этой серии) вес – менее 20 кг. Регулируемая по высоте рукоятка. Семиступенчатая настройка высоты скашивания. Съемный контейнер для травы 50 л в комплекте поставки. Возможность установки заглушки для мульчирования отходов. Возможность блокировки задних колес. Принудительная вентиляция в зоне резки. Защита от случайного запуска.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
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Прочный пластиковый корпус. Складная рукоятка для удобства перевозки и хранения – высота в сложенном состоянии – чуть более 1 м. Малый (по сравнению с другими газонокосилками этой серии) вес – менее 20 кг. Регулируемая по высоте рукоятка. Семиступенчатая настройка высоты скашивания. Съемный контейнер для травы 50 л в комплекте поставки. Возможность установки заглушки для мульчирования отходов. Возможность блокировки задних колес. Принудительная вентиляция в зоне резки. Защита от случайного запуска.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Бензиновые с мульчированием, 0.8 л, 1 л, Patriot, Denzel, Makita, STEHER, Зубр, Li-Ion, Бензиновые
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