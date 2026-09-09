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Кусторез Makita UH201DWA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кусторез Makita UH201DWA

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Кусторез Makita UH201DWA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кусторез
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270683
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Кусторез
Размеры в упаковке, см
70х47х22
Вес, кг.
3.2

Описание товара Кусторез Makita UH201DWA

Кусторез аккумуляторный Makita UH201DWA - это надежный помощник в уходе за садом и придомовой территорией. С его помощью можно быстро и легко обрезать сухие ветки, подрезать кустарники, придать форму живой изгороди и избавиться от лишних листьев. Острое лезвие длиной 200 мм с технологией ХРТ обеспечивает защиту от влаги и толщину реза в 8 мм. Эргономичная прорезиненная рукоять делает использование инструмента удобным и комфортным.

Отзывы о товаре Кусторез Makita UH201DWA




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Кусторез
Описание
Кусторез аккумуляторный Makita UH201DWA - это надежный помощник в уходе за садом и придомовой территорией. С его помощью можно быстро и легко обрезать сухие ветки, подрезать кустарники, придать форму живой изгороди и избавиться от лишних листьев. Острое лезвие длиной 200 мм с технологией ХРТ обеспечивает защиту от влаги и толщину реза в 8 мм. Эргономичная прорезиненная рукоять делает использование инструмента удобным и комфортным.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кусторез Makita UH201DWA - купить по цене 16160 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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