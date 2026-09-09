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Снегоуборщик Hyundai S 500 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Снегоуборщик Hyundai S 500

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 268583
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х50х42
Вес, кг.
13.68

Описание товара Снегоуборщик Hyundai S 500

Небольшой, практичный снегоуборщик HYUNDAI S 500 послужит надежным помощником владельцу коттеджа, дачи в вопросе уборки невысоких сугробов с дорожек, подъездного пути к гаражу. Фара с ярким светом повышает удобную эксплуатацию в темное время суток, а поворачиваемый на 180 градусов желоб и дальность выброса снега в 6 м создают необходимую функциональность. Уборщик позволяет работать в мороз до -50. Повышенная мобильность снегоуборщика HYUNDAI S 500 обеспечена небольшим весом в 14,2 кг и колесным шасси. Необходимая мощность в 2 кВт достигнута за счет работы электрического двигателя, а уборка снега осуществляется посредством прочного резинового шнека, где ширина и высота захвата составляют 46 и 33 см, соответственно. Модель снегоочистителя желательно использовать на твердой поверхности.

Отзывы о товаре Снегоуборщик Hyundai S 500




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Снегоуборщик электрический
Страна производитель
Китай
Описание
Небольшой, практичный снегоуборщик HYUNDAI S 500 послужит надежным помощником владельцу коттеджа, дачи в вопросе уборки невысоких сугробов с дорожек, подъездного пути к гаражу. Фара с ярким светом повышает удобную эксплуатацию в темное время суток, а поворачиваемый на 180 градусов желоб и дальность выброса снега в 6 м создают необходимую функциональность. Уборщик позволяет работать в мороз до -50. Повышенная мобильность снегоуборщика HYUNDAI S 500 обеспечена небольшим весом в 14,2 кг и колесным шасси. Необходимая мощность в 2 кВт достигнута за счет работы электрического двигателя, а уборка снега осуществляется посредством прочного резинового шнека, где ширина и высота захвата составляют 46 и 33 см, соответственно. Модель снегоочистителя желательно использовать на твердой поверхности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Снегоуборщик Hyundai S 500 - по цене 17510 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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