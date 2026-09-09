Набор инструментов Stels 14109
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов Stels 14109
Состав: Ключ трещоточный 1/2 Ключ трещоточный 1/4 Головки торцевые 1/2 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22,24, 27, 30, 32 мм Головки торцевые 1/4 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм Ключи комбинированные 6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19 Ключи шарнирные 8х9 10х11 12х13 14х15 Кардан 1/2 Кардан 1/4 Удлинитель 1/2, соединение под ключ 120 мм и 250 мм Удлинитель 1/4, соединение под ключ 100 мм Отвертка-держатель 1/4 Вороток Т-образный 1/4 Угловые шестигранные ключи 2мм, 2.5мм, 3мм, 4мм, 5мм, 6мм, 8мм, 10мм Головки свечные 1/2 16 мм и 21 мм Переходник бит 1/4->1/4 Биты 1/4 Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, T40. ТТ10, ТТ15, ТТ20, ТТ25, ТТ27, ТТ30, ТT40. SL 4, SL 5.5, SL 7. Н2, Н3, Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, Н10. PZ 0, PZ 1, PZ 2, PZ 3. РН0, РН1, РН2, PH 3.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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