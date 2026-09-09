Набор инструментов Зубр Мастер 27646-H12
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
отвертка, торцевая головка, трещеточный ключ
Кмоплектация
удлинитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266801
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
отвертка, торцевая головка, трещеточный ключ
Кмоплектация
удлинитель
Упаковка
блистер
Количество торцевых головок, шт
10
Держатель бит
Да
Посадка головок
3/8 дюйма
Наконечники головок
шестигранные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х12х5
Вес, г.
940
Описание товара Набор инструментов Зубр Мастер 27646-H12
Набор инструментов Зубр Мастер 27646-H12 Набор торцовых головок включает 12 предметов: Головки торцовые FLANK 3/8 10 шт. — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм. Трещотка с быстрым сбросом 72 зубца. Удлинитель 100 мм.
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Теги товара: автомобильные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
12
Инструменты в комплекте
отвертка, торцевая головка, трещеточный ключ
Кмоплектация
удлинитель
Упаковка
блистер
Количество торцевых головок, шт
10
Держатель бит
Да
Посадка головок
3/8 дюйма
Наконечники головок
шестигранные
Страна производитель
Китай
Набор инструментов Зубр Мастер 27646-H12 Набор торцовых головок включает 12 предметов: Головки торцовые FLANK 3/8 10 шт. — 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 мм. Трещотка с быстрым сбросом 72 зубца. Удлинитель 100 мм.
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Теги товара: автомобильные
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Теги товара: автомобильные
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