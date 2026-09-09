Машина шлифовальная угловая Makita GA7061R
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266420
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
55х20х17
Вес, кг.
4.5
Описание товара Машина шлифовальная угловая Makita GA7061R
Угловая шлифмашина Makita GA7061R предназначена для резки, шлифовки различных поверхностей. Плавный ход на протяжении всей работы достигается благодаря новой приводной системе Super-Joint-System с муфтой скольжения. Для максимального контроля над инструментом предусмотрена дополнительная рукоятка с возможностью ее установки в трех позициях.
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Угловая шлифмашина Makita GA7061R предназначена для резки, шлифовки различных поверхностей. Плавный ход на протяжении всей работы достигается благодаря новой приводной системе Super-Joint-System с муфтой скольжения. Для максимального контроля над инструментом предусмотрена дополнительная рукоятка с возможностью ее установки в трех позициях.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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