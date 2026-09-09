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Дрель аккумуляторная Hammer ACD143Li 2.0 Premium купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дрель аккумуляторная Hammer ACD143Li 2.0 Premium

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Дрель аккумуляторная Hammer ACD143Li 2.0 Premium - фото 1
Дрель аккумуляторная Hammer ACD143Li 2.0 Premium - фото 2
Дрель аккумуляторная Hammer ACD143Li 2.0 Premium - фото 3
Дрель аккумуляторная Hammer ACD143Li 2.0 Premium - фото 4
Дрель аккумуляторная Hammer ACD143Li 2.0 Premium - фото 5
Дрель аккумуляторная Hammer ACD143Li 2.0 Premium - фото 6
Дрель аккумуляторная Hammer ACD143Li 2.0 Premium - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Питание
от аккумулятора
  • Дрель аккумуляторная Hammer ACD143Li 2.0 Premium - фото 1
  • Дрель аккумуляторная Hammer ACD143Li 2.0 Premium - фото 2
  • Дрель аккумуляторная Hammer ACD143Li 2.0 Premium - фото 3
  • Дрель аккумуляторная Hammer ACD143Li 2.0 Premium - фото 4
  • Дрель аккумуляторная Hammer ACD143Li 2.0 Premium - фото 5
  • Дрель аккумуляторная Hammer ACD143Li 2.0 Premium - фото 6
  • Дрель аккумуляторная Hammer ACD143Li 2.0 Premium - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264679
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Характеристики

Бренд
HAMMER
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, аккумулятор 2 шт, зарядное устройство, кейс, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
45
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х27х9
Вес, кг.
2.78

Описание товара Дрель аккумуляторная Hammer ACD143Li 2.0 Premium

Дрель-шуруповерт Hammer ACD143Li 2.0 Premium ? это незаменимый инструмент в арсенале домашнего мастера, который повышает скорость выполнения работы, связанной с закручиванием крепежей. Он позволяет просверливать отверстия в различных материалах в зависимости от используемой насадки, обладая высокой производительностью. Максимальная скорость дрели соответствует 1500 Вт. Два скоростных режима делают инструмент одинаково удобным для выполнения разных работ: на скорости до 400 об/мин возможна эффективная работа с крепежом, а скорость до 1500 об/мин используется для сверления. Hammer ACD143Li 2.0 Premium ? безударный инструмент, который комплектуется двумя аккумуляторами Li-Ion емкостью 2 А·ч с напряжением питания 14.4 В, что позволяет увеличить время работы. Максимальный крутящий момент на уровне 45 Н/м способствует эффективной работе. Благодаря возможности настройки муфты в 22 положениях вам будет легко настраивать усилия в зависимости от разновидности крепежа. Поддержка реверса позволяет сменить направление кручения, чтобы осуществить демонтаж крепежа.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель аккумуляторная Hammer ACD143Li 2.0 Premium




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Характеристики
Бренд
HAMMER
Тип товара
Аккумуляторная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель, аккумулятор 2 шт, зарядное устройство, кейс, руководство по эксплуатации, гарантийный талон, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Макс. крутящий момент
45
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Развернуть
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
да
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Страна производитель
Китай
Описание
Дрель-шуруповерт Hammer ACD143Li 2.0 Premium ? это незаменимый инструмент в арсенале домашнего мастера, который повышает скорость выполнения работы, связанной с закручиванием крепежей. Он позволяет просверливать отверстия в различных материалах в зависимости от используемой насадки, обладая высокой производительностью. Максимальная скорость дрели соответствует 1500 Вт. Два скоростных режима делают инструмент одинаково удобным для выполнения разных работ: на скорости до 400 об/мин возможна эффективная работа с крепежом, а скорость до 1500 об/мин используется для сверления. Hammer ACD143Li 2.0 Premium ? безударный инструмент, который комплектуется двумя аккумуляторами Li-Ion емкостью 2 А·ч с напряжением питания 14.4 В, что позволяет увеличить время работы. Максимальный крутящий момент на уровне 45 Н/м способствует эффективной работе. Благодаря возможности настройки муфты в 22 положениях вам будет легко настраивать усилия в зависимости от разновидности крепежа. Поддержка реверса позволяет сменить направление кручения, чтобы осуществить демонтаж крепежа.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
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Отзывы


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