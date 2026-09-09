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Комплект (клавиатура+мышь) A4Tech KRS-8372, USB, проводной, черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект (клавиатура+мышь) A4Tech KRS-8372, USB, проводной, черный

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Комплект (клавиатура+мышь) A4Tech KRS-8372, USB, проводной, черный - фото 1
Комплект (клавиатура+мышь) A4Tech KRS-8372, USB, проводной, черный - фото 2
Комплект (клавиатура+мышь) A4Tech KRS-8372, USB, проводной, черный - фото 3
Комплект (клавиатура+мышь) A4Tech KRS-8372, USB, проводной, черный - фото 4
Комплект (клавиатура+мышь) A4Tech KRS-8372, USB, проводной, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
  • Комплект (клавиатура+мышь) A4Tech KRS-8372, USB, проводной, черный - фото 1
  • Комплект (клавиатура+мышь) A4Tech KRS-8372, USB, проводной, черный - фото 2
  • Комплект (клавиатура+мышь) A4Tech KRS-8372, USB, проводной, черный - фото 3
  • Комплект (клавиатура+мышь) A4Tech KRS-8372, USB, проводной, черный - фото 4
  • Комплект (клавиатура+мышь) A4Tech KRS-8372, USB, проводной, черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255155
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Размеры в упаковке, см
5х5х5
Вес, кг.
1.04

Описание товара Комплект (клавиатура+мышь) A4Tech KRS-8372, USB, проводной, черный

В наборе - полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и универсальная мышь с 3 кнопками. Эргономичный дизайн, мышь подойдет для правой и левой руки.

Отзывы о товаре Комплект (клавиатура+мышь) A4Tech KRS-8372, USB, проводной, черный




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Тип товара
Набор клавиатура+мышь
Описание
В наборе - полноразмерная клавиатура с цифровым блоком и универсальная мышь с 3 кнопками. Эргономичный дизайн, мышь подойдет для правой и левой руки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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