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Линейный шумоподавитель (ACV NF17-1000) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Линейный шумоподавитель (ACV NF17-1000)

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Линейный шумоподавитель (ACV NF17-1000)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шумоподавитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
470 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 252517
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Шумоподавитель
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
100

Описание товара Линейный шумоподавитель (ACV NF17-1000)

Устраняет практически все наводки или помехи в Вашем автомобиле. Включается в сигнальную цепь между ГУ и усилителем. Работает без ухудшения качества звука. Легкая установка без винтов или дополнительных инструментов

Отзывы о товаре Линейный шумоподавитель (ACV NF17-1000)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Шумоподавитель
Описание
Устраняет практически все наводки или помехи в Вашем автомобиле. Включается в сигнальную цепь между ГУ и усилителем. Работает без ухудшения качества звука. Легкая установка без винтов или дополнительных инструментов
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Линейный шумоподавитель (ACV NF17-1000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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