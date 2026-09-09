Линза Барлоу Sky-Watcher 3x, 1,25"
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Линза Барлоу
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251218
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Линза Барлоу
Особенности
Линза Барлоу комплектуется защитной крышкой окуляра.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х4
Вес, г.
65
Описание товара Линза Барлоу Sky-Watcher 3x, 1,25"
Вы сможете легко расширить возможности своего телескопа. Данная модель позволяет утроить фокусное расстояние и, соответственно, увеличение телескопа с каждым окуляром.
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Бренд
Тип товара
Линза Барлоу
Особенности
Линза Барлоу комплектуется защитной крышкой окуляра.
Страна производитель
Китай
Вы сможете легко расширить возможности своего телескопа. Данная модель позволяет утроить фокусное расстояние и, соответственно, увеличение телескопа с каждым окуляром.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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