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Видеоокуляр ToupCam SCMOS02100KPB купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеоокуляр ToupCam SCMOS02100KPB

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Видеоокуляр ToupCam SCMOS02100KPB - фото 1
Видеоокуляр ToupCam SCMOS02100KPB - фото 2
Видеоокуляр ToupCam SCMOS02100KPB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
  • Видеоокуляр ToupCam SCMOS02100KPB - фото 1
  • Видеоокуляр ToupCam SCMOS02100KPB - фото 2
  • Видеоокуляр ToupCam SCMOS02100KPB - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 501543
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Характеристики

Бренд
ToupCam
Тип товара
Особенности
модель сенсора 2.1M/SC2332(C) (5.18 x 2.92), максимальное разрешение 2.1 М (1920x1080), частота кадров / разрешение 30 / 1920x1080 30 / 960х540, динамический диапазон 74дБ, отношение сигнал/шум 38.5 дБ
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
200

Описание товара Видеоокуляр ToupCam SCMOS02100KPB

Видеоокуляр ToupCam SCMOS02100KPB - это цифровая камера, разработанная специально для использования с микроскопами с учетом их специфических особенностей. ToupCam использует для захвата изображения CMOS сенсор высокого разрешения и высокоскоростной порт USB для передачи изображения на компьютер. Объектив камеры с наружным диаметром 23.2 мм вставляется в окулярный тубус микроскопа вместо окуляра. С переходниками с диаметра 23.2 на 30.0 и 30.75 мм камера адаптируется практически ко всем видам микроскопов. Купить видеоокуляр ToupCam SCMOS02100KPB рекомендуется для любого учебного микроскопа Микромед.

Отзывы о товаре Видеоокуляр ToupCam SCMOS02100KPB




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ToupCam
Тип товара
Особенности
модель сенсора 2.1M/SC2332(C) (5.18 x 2.92), максимальное разрешение 2.1 М (1920x1080), частота кадров / разрешение 30 / 1920x1080 30 / 960х540, динамический диапазон 74дБ, отношение сигнал/шум 38.5 дБ
Страна производитель
Китай
Описание
Видеоокуляр ToupCam SCMOS02100KPB - это цифровая камера, разработанная специально для использования с микроскопами с учетом их специфических особенностей. ToupCam использует для захвата изображения CMOS сенсор высокого разрешения и высокоскоростной порт USB для передачи изображения на компьютер. Объектив камеры с наружным диаметром 23.2 мм вставляется в окулярный тубус микроскопа вместо окуляра. С переходниками с диаметра 23.2 на 30.0 и 30.75 мм камера адаптируется практически ко всем видам микроскопов. Купить видеоокуляр ToupCam SCMOS02100KPB рекомендуется для любого учебного микроскопа Микромед.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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