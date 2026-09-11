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Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 502871
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подключение камеры к компьютеру осуществляется через порт USB
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х22х21
Вес, кг.
1.7
Описание товара Видеоокуляр Микромед Эврика 2.0 MP
Видеоокуляр Микромед Эврика 2.0 MP – это компактная цифровая камера, разработанная специально для использования с микроскопами. Видеоокуляр с сенсором высокого разрешения (максимальное разрешение 1920х1080 пикс) передает изображение на компьютер через высокоскоростной порт USB. Камера позволяет в режиме реального времени наблюдать чёткую и яркую картинку c детальной прорисовкой объекта. Также система позволяет сохранять фото- и видеокадры, не отвлекаясь от наблюдений. Объектив камеры со съемным адаптером наружным диаметром 23.2 мм вставляется в окулярный тубус микроскопа вместо оптического окуляра монокулярного (или бинокулярного) микроскопа, или в дополнительный визуальный канал тринокулярного микроскопа.
подключение камеры к компьютеру осуществляется через порт USB
Страна производитель
Китай
Описание
Видеоокуляр Микромед Эврика 2.0 MP – это компактная цифровая камера, разработанная специально для использования с микроскопами. Видеоокуляр с сенсором высокого разрешения (максимальное разрешение 1920х1080 пикс) передает изображение на компьютер через высокоскоростной порт USB. Камера позволяет в режиме реального времени наблюдать чёткую и яркую картинку c детальной прорисовкой объекта. Также система позволяет сохранять фото- и видеокадры, не отвлекаясь от наблюдений. Объектив камеры со съемным адаптером наружным диаметром 23.2 мм вставляется в окулярный тубус микроскопа вместо оптического окуляра монокулярного (или бинокулярного) микроскопа, или в дополнительный визуальный канал тринокулярного микроскопа.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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