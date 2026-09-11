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Объектив Микромед 60х/0,8 беск./0,17 (М1 М2 inf.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Объектив Микромед 60х/0,8 беск./0,17 (М1 М2 inf.)

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Объектив Микромед 60х/0,8 беск./0,17 (М1 М2 inf.) - фото 1
Объектив Микромед 60х/0,8 беск./0,17 (М1 М2 inf.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Объектив
  • Объектив Микромед 60х/0,8 беск./0,17 (М1 М2 inf.) - фото 1
  • Объектив Микромед 60х/0,8 беск./0,17 (М1 М2 inf.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 497610
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Объектив
Особенности
увеличение 60x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х3х3
Вес, г.
100

Описание товара Объектив Микромед 60х/0,8 беск./0,17 (М1 М2 inf.)

Объектив для микроскопов Микромед 1(inf), Микромед 2(inf) с длиной тубуса бесконечность (парфокальная высота h=45 мм, стандарт DIN). Увеличение - 60 крат. Апертура 0.8. Рабочее расстояние - 0.35 мм. Ахромат. Рассчитан на тубус бесконечность. Рассчитан на толщину покровного стекла 0.17мм. Пружинящая оправа.

Отзывы о товаре Объектив Микромед 60х/0,8 беск./0,17 (М1 М2 inf.)




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Объектив
Особенности
увеличение 60x
Страна производитель
Китай
Описание
Объектив для микроскопов Микромед 1(inf), Микромед 2(inf) с длиной тубуса бесконечность (парфокальная высота h=45 мм, стандарт DIN). Увеличение - 60 крат. Апертура 0.8. Рабочее расстояние - 0.35 мм. Ахромат. Рассчитан на тубус бесконечность. Рассчитан на толщину покровного стекла 0.17мм. Пружинящая оправа.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Объектив Микромед 60х/0,8 беск./0,17 (М1 М2 inf.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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