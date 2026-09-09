Искатель с красной точкой Sky-Watcher, с двумя креплениями
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Искатель с красной точкой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 249773
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Искатель с красной точкой
Особенности
Юстировочные винты по высоте и азимуту позволяют установить искатель параллельно трубе телескопа.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
90
Описание товара Искатель с красной точкой Sky-Watcher, с двумя креплениями
С помощью искателя с красной точкой вы сможете быстро найти интересующий вас объект. Данную модель можно применять как для поиска небесных тел, так и для ландшафтных наблюдений. Яркость подсветки регулируется, поэтому искатель можно использовать при любом внешнем освещении.
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Бренд
Тип товара
Искатель с красной точкой
Особенности
Юстировочные винты по высоте и азимуту позволяют установить искатель параллельно трубе телескопа.
Страна производитель
Китай
С помощью искателя с красной точкой вы сможете быстро найти интересующий вас объект. Данную модель можно применять как для поиска небесных тел, так и для ландшафтных наблюдений. Яркость подсветки регулируется, поэтому искатель можно использовать при любом внешнем освещении.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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